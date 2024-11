GIANPIERETTI, Viola tanta roba. Palladino si toglie qualche sassolino

FirenzeViola.it

In un’intervista per TuttomercatoWeb.com, l’ex centrocampista, tra le altre squadre, dell’Empoli, Flavio Giampieretti ha risposto anche a una domanda sullo stato di forma della Fiorentina, reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A. Queste le sue parole: “Tanta roba. Palladino era stato criticato inizialmente e invece ora si può togliere qualche sassolino. Vincere quattro gare di fila in A non è mai facile. Vediamo cosa succede: i viola hanno giocatori di qualità e hanno trovato anche continuità nella pressione e nella fase di non possesso. E ieri hanno vinto una partita complicata, con i giocatori pronti alla battaglia e a fare entrambe le fasi”.