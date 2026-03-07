Il Pisa regge un tempo poi la Juventus vince con un poker: 4-0
La Juventus batte il Pisa 4-0. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo sonnolento. Ad aprire le marcature al 54' è Cambiaso con il raddoppio di Thuram al 65'. Il Pisa è in balia dei bianconeri e non reagisce così arrivano i gol del 3-0 al 75' con Yldiz e del 4-0 di Boga al 93'. Con la vittoria, dedicata al tecnico Luciano Spalletti che festeggia gli anni, la Juventus si porta a 50 punti ad uno da Como e Roma al quarto posto (che però deve ancora giocare). Notte fonda per il Pisa che era riuscito a reggere un tempo ma che sconfitto resta inesorabilmente in fondo alla classifica a 15 punti (come il Verona che deve giocare).
