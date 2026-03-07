FirenzeViola Fiorentina-Parma, verso i 21mila spettatori al Franchi

vedi letture

La Fiorentina torna a giocare di domenica alle 15 e contro il Parma il Franchi va vicino a riempirsi. Non un pienone da big match, anche perché da Parma il tifo organizzato ha deciso di disertare all'insegna del tutti o nessuno (il settore ospiti è infatti limitato per via dei lavori a qualche centinaio di tifosi) e dunque nel formaggino non ci saranno (almeno questo è stato l'invito del tifo organizzato) vessilli dei gruppi, ma una presenza che va verso i 21mila.

I tifosi viola però sono coscienti dell'importanza della partita e hanno risposto bene anche grazie all'iniziativa del "bigliettone" per le due gare casalinghe consecutive di Parma e Inter. Tra abbonati e biglietti si va infatti oltre i 20.500 spettatori, quota che potrebbe incrementarsi entro l'orario della gara.

Sostegno di sicuro, da parte del tifo viola, per 90 minuti ma anche fischi e contestazioni se il risultato non dovesse essere quello atteso. Dopo i due passi falsi in Conference (pur con la qualificazione ottenuta) e Udine sia per approccio che per errori tattici e individuali, la tifoseria sosterrà come detto la squadra ma pretende un atteggiamento diverso da quello delle due precedenti partite.