Giampaolo: "All'intervallo ho detto ai miei che non c'era modo di uscire sconfitti"

vedi letture

Marco Giampaolo è amareggiato ma soddisfatto della prestazione del suo Lecce contro la Fiorentina nonostante la sconfitta. Queste le parole dell'allenatore al termine della sfida a DAZN: "In alcuni momenti la Fiorentina ci ha lasciato costruire e ci ha aspettati, soprattutto nel primo tempo in cui potevamo fare qualcosa in più. Ma ritengo che avevamo preso bene le misure, la squadra era messa bene in campo poi hanno fatto un gran gol. Il Lecce c'era e nell'intervallo ho detto alla squadra che non esisteva che perdessimo, per infondere coraggio perché avevo visto che la squadra c'era e ha giocato meglio rispetto ad altre trasferte. Poi devi cercare di fare gol e costruire azioni importanti. Si può sempre fare meglio ma onestamente la squadra ha dato tutto".

Mancata un po' di costruzione in contropiede?

"Sì, è vero. Fa parte anche delle caratteristiche e della visione di gioco in quel momento. È un aspetto che dobbiamo migliorare e in allenamento lavoriamo per quello. Sono momenti che vanno interpretati".

Il Lecce segna poco, come nell'episodio di Veiga.

"Ora non è il momento di soffermarsi sugli episodi. Dobbiamo restare una squadra solida e bisogna cercare di migliorarsi".