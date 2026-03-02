Astori ricordato prima di Udinese-Fiorentina: le iniziative nel pre-partita

Udinese-Fiorentina sarà anche la partita di Davide Astori. Quasi otto anni dopo la sua morte (4 marzo 2018), avvenuta proprio in un albergo di Udine la domenica che si sarebbe dovuta giocare la gara tra friulani e viola, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno deciso di cogliere un’occasione tanto significativa per onorare nel migliore dei modi la memoria del capitano viola per sempre. Lo spiega dettagliatamente il Corriere dello Sport-Stadio, in edicola stamani:

"Nel nome di Davide, il ricordo verrà tradotto in un’azione rivolta alla salute: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti disponibili per chiunque fosse interessato. I tifosi potranno inquadrare un QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa e proiettato sui maxischermi dello stadio prima della partita in modo da avere informazioni e aderire a campagne di prevenzione cardiologica. Non solo: check-up gratuiti promossi dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si svolgeranno nei locali dello stadio dei friulani in date ancora da definirsi. L’iniziativa abbraccerà anche coloro che non potranno essere presenti allo stadio domani sera, che avranno comunque la possibilità di aderire compilando un modulo, che verrà condiviso sui canali social di Udinese Calcio".