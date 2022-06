GHIDOTTI, L'Avellino su di lui, ma aspetta la B

Simone Ghidotti, che come anticipato negli scorsi giorni ha da poco firmato un rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al 2023, sembra destinato a partire nuovamente in prestito: secondo Il Messaggero, il portiere classe 2000, ottimo protagonista quest'anno con il Gubbio, piace all'Avellino, che lo vorrebbe tra i pali per tentare la promozione in B. La Fiorentina registra quindi l'interesse degli irpini ma è probabile che Ghidotti (che l'anno scorso ha giocato in Lega Pro) voglia provare il salto di categoria e tentare un'avventura in Serie B.