GHIDOTTI, Rinnovo fino al 2023. È richiesto tra B e C

Simone Ghidotti, portiere della Fiorentina che in questa stagione è stato in prestito al Gubbio, rientrerà dal prestito formalmente il 1 luglio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club di Commisso ha esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto fino al 2023, ma si prospetta per lui in ogni caso un futuro immediato lontano da Firenze. Il classe 2000 ha infatti molte richieste, sia dalla Serie B che dalla Lega Pro, dove per lui si stanno muovendo squadre che puntano alla promozione.