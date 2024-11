GENTILE, Con Colantuono a Salerno può avere chances

FirenzeViola.it

Come capita sempre quando c'è un cambio di guida tecnica, anche a Salerno sono state azzerate le gerarchie. Del resto è noto che Stefano Colantuono sia un allenatore molto meritocratico e che, nel corso della sua carriera, ha dato spazio a tutti a prescindere da carta d'identità e pregresse esperienze. Come scrive TMW potrebbe esserci qualche chances anche per Davide Gentile, arrivato a luglio in prestito dalla Fiorentina e sin qui in campo per una manciata di minuti a Bolzano contro il Sudtirol e nella trasferta di Mantova, gara in cui meritò la sufficienza.

Il 3-5-2 che ha in mente Colantuono potrebbe esaltare le sue caratteristiche, visto che l'ex Fiorenzuola è un quinto di destra che abbina fisicità, corsa e buona tecnica individuale. Stanti i tanti problemi della retroguardia granata e con alcuni calciatori che dovrebbero saltare la trasferta del Mapei tra squalifiche e infortuni, chissà che non possa essere provato anche come braccetto.