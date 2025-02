Genoa-Venezia chiude la 25esima giornata di serie A: le formazioni ufficiali

Alle 20.45 fischio d'inizio per Genoa-Venezia che chiude la 25esima giornata di serie A e interessante soprattutto per il discorso salvezza. I rossoblù con 27 punti per ora hanno un buon margine sulla zona retrocessione (terzultimo il Parma con 20 punti che oggi ha esonerato Pecchia) che vede invischiati invece i lagunari di Di Francesco. Il Venezia è infatti penultimo con 16 punti, a -5 dal primo posto utile per la salvezza che ora occupa l'Empoli a 21. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Genoa (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vásquez, Martin; Masini, Frendrup; Vitinha, Messias, Mirante; Pinamonti. All. Patrick Vieira

Venezia (3-4-3): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Zampano; Ellertson, Fila, Oristanio. All: Eusebio Di Francesco