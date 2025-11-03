Genoa, per la panchina Daniele De Rossi è sempre più vicino

Insieme alla Fiorentina, anche il Genoa è alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo aver esonerato Patrick Vieira il club rossoblu sta spingendo sempre di più per Daniele De Rossi. L'ex tecnico di Roma e Spal al momento è il nome in pole position per i liguri. Come riportato da Gianlucadimarzio.com per De Rossi l'eventuale contratto sarebbe fino a giugno con opzione rinnovo legata all'eventuale salvezza.