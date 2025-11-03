Roma, rinviati a domani gli esami di Dybala: possibile lesione al flessore
FirenzeViola.it
(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Esami rimandati a domani per Paulo Dybala. L'argentino, uscito ieri dopo il calcio di rigore sbagliato nella gara con il Milan, nel tirare il penalty ha accusato un dolore al flessore della coscia sinistra che preoccupa tutti in casa Roma. Si teme una lesione, ma per degli accertamenti bisognerà aspettare la giornata di domani. (ANSA).
Pubblicità
News
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina in ritiro, giocatori liberi per tre ore, ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
LiveFiorentina in ritiro, giocatori liberi per tre ore, ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com