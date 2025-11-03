Roma, rinviati a domani gli esami di Dybala: possibile lesione al flessore

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:29News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Esami rimandati a domani per Paulo Dybala. L'argentino, uscito ieri dopo il calcio di rigore sbagliato nella gara con il Milan, nel tirare il penalty ha accusato un dolore al flessore della coscia sinistra che preoccupa tutti in casa Roma. Si teme una lesione, ma per degli accertamenti bisognerà aspettare la giornata di domani. (ANSA).