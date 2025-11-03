In attesa dell'accordo col Genoa, De Rossi rinuncia al Superclàsico

Daniele De Rossi è il nome caldo per la panchina del Genoa. La scelta sarebbe stata fatta a prescindere dall’esito della gara delle 18:30 tra Sassuolo e Genoa, dove in panchina per i rossoblu sederà la coppia Roberto Murgita - Domenico Criscito. Sono confermate le indiscrezioni de La Repubblica di ieri mattina che aveva parlato di un accordo tra le parti per raggiungere gli ultimi accordi, con De Rossi che aveva scavalcato la candidatura di Vanoli, ora vicino alla Fiorentina.

Il retroscena raccontato da Sportitalia consiste nel fatto che De Rossi aveva chiesto al suo ex compagno Paredes alcuni biglietti per Boca-River di domenica prossima. L'ex Boca, in seguito alle novità che lo riguardono per la panchina del grifone, ha cancellato il viaggio.