Figc, Chiellini eletto consigliere federale per i club di Serie A
(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Sarà Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, il terzo consigliere federale in rappresentanza dei club della Lega Serie A. Il dirigente bianconero è stato eletto infatti nell'assemblea odierna, subentrando così all'ex juventino Francesco Calvo che ha lasciato la società la scorsa estate per trasferirsi all'Aston Villa. Chiellini si aggiunge così al presidente e ad dell'Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia come rappresentante della Serie A nel consiglio Figc, oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli. (ANSA).
Pubblicità
News
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina in ritiro, defaticante in palestra per la squadra: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
LiveFiorentina in ritiro, defaticante in palestra per la squadra: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com