Serie A, Lazio-Cagliari chiude la decima giornata: le formazioni

Serie A, Lazio-Cagliari chiude la decima giornata: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Alle 20.45 la decima giornata di serie A si chiuderà con la gara Lazio-Cagliari all'Olimpico. Ecco le formazioni iniziali che schiereranno i due allenatori, Sarri e Pisacane.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Gaetano, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane