Serie A, Lazio-Cagliari chiude la decima giornata: le formazioni
Alle 20.45 la decima giornata di serie A si chiuderà con la gara Lazio-Cagliari all'Olimpico. Ecco le formazioni iniziali che schiereranno i due allenatori, Sarri e Pisacane.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Gaetano, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane
