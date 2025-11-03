Sassuolo-Genoa alle 18.30, le formazioni ufficiali di una gara decisiva anche per i viola

Alle 18.30 fischio d'inizio per Sassuolo-Genoa, gara valida per la decima giornata di serie A che si chiuderà con Lazio-Cagliari alle 20.45. Anche la Fiorentina guarderà con grande attenzione la gara del Mapei visto che il Genoa è ultimo ad un solo punto dai viola: con una vittoria dei rossoblù la Fiorentina sarebbe ultima da sola, con un pari verrebbe invece raggiunta e trascinata in fondo alla classifica. Ecco le formazioni scelte da Grosso e dal tecnico ad interim del Genoa Mimmo Criscito (intanto De Rossi sarebbe molto vicino a diventare il nuovo tecnico):

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Norton-Cuffy, Vitinha, Colombo. Allenatore: Domenico Criscito.