Genoa, Masini racconta un retroscena: "Mi volevano Spezia e Fiorentina, ora vivo un sogno"

Durante la festa in piazza De Ferrari a Genova per i 132 anni di vita del Genoa, il centrocampista rossoblu Patrizio Masini ha preso la parola dal palco e ha raccontato anche un retroscena che lo avrebbe visto vicino anche a vestire la maglia della Fiorentina, lui che nel Grifone è cresciuto ed è sempre rimasto - al di là di una serie di esperienze fatte però sempre in prestito per poi tornare a Pegli -. Questo un estratto delle sue parole, ripreso dall'edizione online de Il Secolo XIX: "I nostri tifosi ci hanno abituato bene ma l’ultima partita è stata impressionante. Ne parlavo a fine gara con i miei genitori e la mia ragazza: il frastuono all’uscita dal campo era incredibile, raramente l’ho sentito così. C’era tanto entusiasmo, forse la nostra grinta lo ha alimentato ulteriormente. Ecco perché mi è dispiaciuto ancor di più per come è finita.

Giocare nel Genoa era il mio desiderio da bambino - ha concluso -. Mi volevano anche Spezia e Fiorentina ma con papà scegliemmo il Genoa, anche perché mia madre è di Genova. Ora vivo un sogno e lavoro al massimo per tenerlo vivo".