Genoa in attesa di Gudmundsson. La scelta sul suo futuro sta bloccando il mercato

Il futuro di Albert Gudmundsson tiene in sospeso anche il mercato del Genoa. A riferirlo è l'edizione genovese de la Repubblica, dove si scrive che in attesa della firma sul rinnovo fino al 2027, Patrick Vieira si prepara a guidare un gruppo sempre più in costruzione, e dal quale dipende molto la decisione finale che verrà presa sull'islandese.

La Fiorentina difficilmente lo riscatterà per 17 milioni di euro (scelta da fare entro il 18 giugno), ma potrebbe rimettersi a un tavolo coi dirigenti rossoblu e ritrattare un'operazione come quella dello scorso anno con cifre più basse. Altrimenti, il numero 10 potrebbe rimanere in Liguria: fatto sta che da tutto questo dipende la campagna acquisti del Genoa, che risentirebbe eccome della sua cessione o permanenza.