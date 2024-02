GEN-ATA, Finisce 1-4. I nerazzurri dilagano nel finale

FirenzeViola.it

L'Atalanta batte 4-1 il Genoa a Marassi. Bergamaschi che sono andati in vantaggio dopo 22 minuti con la rete, meravigliosa, di Charles De Ketelaere. Malinovskyi aveva trovato il pareggio al 51' con un altro gol straordinario ma solo quattro minuti dopo Koopmeiners ha riportato in vantaggio i nerazzurri su punizione. Nel finale poi Zappacosta e El Bilal Tourè chiudono i giochi in contropiede. Atalanta che sale così a 42 punti staccando di tre lunghezze il Bologna nella corsa Champions. Per il Genoa invece si tratta della prima sconfitta dopo 8 risultati utili consecutivi.