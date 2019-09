GAZZETTA.IT, Montella: rischio esonero se va ko

Il portale de La Gazzetta dello Sport, Gazzetta.it, affronta in un focus pubblicato on line pochi minuti fa le situazioni di quelle che sono le panchine potenzialmente a rischio dopo le prime due giornate di campionato e in vista della terza. Tra i focus presi in esame ce n'è anche uno dedicato alla Fiorentina e a Vincenzo Montella. Ecco quanto riporta la rosea sul web:

FIORENTINA: Il calendario non ha aiutato - Napoli in casa alla prima e il rinnovato Genoa di Andreazzoli alla seconda - né aiuterà: domani al Franchi sarà di scena la Juventus. L’inclemenza dei primi appuntamenti in agenda è l’unica vera attenuante. Fin qui si è vista una Fiorentina con poco equilibrio. La squadra è giovane, ma bene o male è stata rafforzata: Boateng e Ribery sono innesti pesanti, il brasiliano Pedro potrebbe diventarlo. Il tormentone Chiesa è durato lo spazio di qualche giorno, il nuovo proprietario Rocco Commisso ha spento subito il principio di incendio. Le cifre di Montella sono impietose e imbarazzanti: dal suo ritorno a Firenze, la squadra in campionato non ha mai vinto una partita. Otto sconfitte e due pareggi, tra la coda del torneo scorso e il principio dell’attuale, e un unico successo, in Coppa Italia contro il Monza. In caso di ulteriore sconfitta, Montella sarà ad alto rischio esonero. Si mormora che dietro l’angolo ci sia Rino Gattuso, di origini calabresi come Commisso.