Gazzetta: rumors di un contatto tra Daniele Pradè e De Rossi
FirenzeViola.it
Stefano Pioli è sempre stato difeso e tutelato dalla Fiorentina, che tramite anche le parole del suo ds Daniele Pradè ha allontanato più volte le voci su un possibile esonero del tecnico viola. La Gazzetta dello Sport però riporta che secondo alcuni rumors sarebbe avvenuto un contatto tra Daniele De Rossi e lo stesso direttore sportivo della Fiorentina, a cui l'ex bandiera giallorossa sarebbe tutt'oggi legatissimo.
Pioli però, sottolinea la rosea, sarebbe forte di un contratto triennale, di un ottimo rapporto con la squadra e con la stessa dirigenza del Viola Park, il che lo farebbe stare ovviamente tranquillo.
Pubblicità
News
Pagliuca contro il Var: "Doveva facilitare gli arbitri e limitare gli errori, ma accade il contrario"
Stadio, l'opposizione al presidente della commissione sport: "Sia fatta attività di indagine sui ritardi"
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezzadi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Copertina
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com