Gazzetta: rumors di un contatto tra Daniele Pradè e De Rossi

Stefano Pioli è sempre stato difeso e tutelato dalla Fiorentina, che tramite anche le parole del suo ds Daniele Pradè ha allontanato più volte le voci su un possibile esonero del tecnico viola. La Gazzetta dello Sport però riporta che secondo alcuni rumors sarebbe avvenuto un contatto tra Daniele De Rossi e lo stesso direttore sportivo della Fiorentina, a cui l'ex bandiera giallorossa sarebbe tutt'oggi legatissimo.

Pioli però, sottolinea la rosea, sarebbe forte di un contratto triennale, di un ottimo rapporto con la squadra e con la stessa dirigenza del Viola Park, il che lo farebbe stare ovviamente tranquillo.