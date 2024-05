GASPERINI, Ecco le richieste all'Atalanta per restare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria dell'Europa League di mercoledì scorso a Dublino con la sua Atalanta, Gian Piero Gasperini, tecnico bergamasco, ha incontrato la società per discutere del suo futuro, come riporta tuttomercatoweb.com. Tra le richieste del tecnico ci sarebbero, oltre alla volontà di avere una squadra pronta a competere per la Champions, delle modifiche al contratto attuale, con la richiesta di due anni aggiuntivi che porterebbero l'estensione fino al 2027. Le parti si rincontreranno domani, ma sullo sfondo rimane vigile il Napoli, club che deve ancora sciogliere le riserve sull'allenatore per la prossima stagione.