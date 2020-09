GALLIANI, Boa ha rinunciato a soldi per il Monza

Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan ed attuale ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky della trattativa per portare in Lombardia Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "E' come Ibrahimovic con il Milan, ce l'ho portato dieci anni fa ed è ancora qui. Sono ricordi meravigliosi, pensiamo allo scudetto al primo anno del Boa con Allegri in panchina nel 2010-2011 e quegli anni meravigliosi che sono stati. Boateng è un giocatore straordinario che voglio ringraziare pubblicamente perché in questa trattativa tra Fiorentina, Monza e giocatore l'introito per il Boa, la buonuscita della Fiorentina e i soldi che dà il Monza sono inferiori a quelli che avrebbe preso a Firenze. Lui pur di venire ha rinunciato a parecchi soldi e io ammiro i giocatori che fanno questi gesti. Poi ci sono i calciatori che baciano le maglie, ma se gli chiedi un euro di sacrificio non lo fanno. Boa ha dimostrato in maniera tangibile e concreta di aver voglia assoluta di venire a Monza: lunedì faremo le visite mediche, poi contratto di un anno con automatico rinnovo in caso di Serie A".