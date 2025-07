Galeone su Vlahovic: "Un milione al mese e non stoppa un pallone"

vedi letture

L'ex allenatore Giovanni Galeone ha rilasciato un'intervista al quotidiano Libero oggi in edicola e ha parlato anche della Juventus, mettendo in guardia il tecnico Igor Tudor che a suo dire avrà difficoltà quest'anno a far cambiare rotta ai bianconeri. In particolare a causa di un problema che ricollega direttamente a Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina in scadenza tra un anno: "Il problema è Vlahovic: ho sempre amato i calciatori croati o serbi, quelli il cui cognome finisce in “ic”. Ma Dusan è tecnicamente a zero, non riesce a stoppare un pallone. E guadagna un milione al mese. Per questo dico: i fondamentali vanno curati sempre".

Poi su Allegri al Milan, il suo giudizio non è troppo positivo: "Ha mangiato una minestra riscaldata con il Milan e rischia. Non avrà lo stesso Milan di anni fa quando allenava Ibra, Seedorf o Cassano. Gli voglio bene ma non lo sento da tempo. Però Max ha un vantaggio rispetto agli altri tecnici approdati al Milan che hanno fallito pur avendo, lo scorso anno, una squadra forte. Ovvero? Intuendo bene i momenti della partita, adatterà i giocatori al contesto. Non li obbligherà a essere parte di un contesto".