GALBIATI, Avrei preso un vice Torreira. In futuro...

L'ex giocatore viola Roberto Galbiati ha parlato così del mercato della Fiorentina: "Penso sia da 6,5 viste le operazioni fatte. L'operazione Vlahovic è importante a livello economico perché è stato venduto ad un'ottima cifra. Gli acquisti sono tutti buoni ma sono tutti in attacco dove a mio parere c'è un affollamento di giocatori. Avrei preferito che arrivasse un vice Torreira visto che Pulgar andrà via. E probabilmente avrei optato per qualche operazione per giugno, in ottica futura, soprattutto manca un difensore forte e giovane".