G. SPORTIVO, Terracciano graziato. Un turno a Beltran

© foto di www.imagephotoagency.it

Pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo per quanto riguarda l'ottava giornata del girone di ritorno. Nessuna squalifica per Pietro Terracciano dunque, graziato quindi il portere della Fiorentina, dopo l'espressione blasfema ripresa durante la gara con il Torino. Da segnalare invece c'è la squalifica di Lucas Beltran per una giornata con la seguente motivazione "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)".