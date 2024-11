G. SPORTIVO, Squalificato un dirigente del Torino

FirenzeViola.it

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRAUNODER Matthias (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DIRIGENTI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, inveito contro un calciatore della squadra avversaria.

PREPARATORI ATLETICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SASSI Filippo (Como): per avere, al 41° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.