FRATELLI AMRABAT, Le loro emozioni in diretta tv

Amrabat ed il Marocco nella storia del calcio. Il centrocampista della Fiorentina, centrale nell'impresa degli africani che sono arrivati alle semifinali del Mondiale, è stato protagonista anche nel post-partita del media olandese Nos, assieme al fratello Nordin. "Incredibile: semifinale", balbetta Nordin poco prima di piantare un bacio deciso sulla testa del più giovane Amrabat. "Non ho parole - prosegue. Mi sono seduto accanto a mio padre e mia madre. Hanno pianto, proprio come tutte le persone intorno a noi. Poter vivere questo momento come un fratello è indimenticabile".

Poi parla Sofyan: "Abbiamo corso come matti per 120 minuti agli ottavi, oggi altri quindici chilometri. E poi hai solo tre giorni fino alla prossima partita, non riesci mai a recuperare del tutto. Fai tutto il possibile, ma hai troppo poco tempo. Negli ultimi minuti sono andato davvero oltre. Forse non stiamo giocando il miglior calcio, ma lo spirito di squadra è assolutamente incredibile". Infine guarda il fratello: "Mi ha aiutato in tutta la mia carriera. Questa vittoria è anche per lui".