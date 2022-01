Come anticipatovi ieri da FirenzeViola.it, il portiere Michele Cerofolini è passato in prestito all'Alessandria. Il suo ormai ex compagno di reparto in maglia viola, Antonio Rosati, ha pubblicato una Instagram Story coi suoi saluti al classe '99 e con su scritto: "In bocca al lupo amico mio".

Questa l'immagine di cui sopra: