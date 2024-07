FOTO, Neo sindaco di Bagno a Ripoli in visita al V. Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Blitz al Viola Park questa mattina per il neo sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti. Il nuovo numero uno del Comune ha fatto visita alla Fiorentina, incontrando il club nelle vesti del direttore generale Alessandro Ferrari, dando proseguimento ai rapporti instaurati dal suo predecessore, ovvero Francesco Casini. Continua quindi in maniera positiva il rapporto tra la società e il primo cittadino del Comune di Bagno a Ripoli che in questi anni ha dato il là ai lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo.