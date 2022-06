FOTO, Barone a Brooklyn con il ViolaClub New York

Joe Barone prosegue il suo viaggio a New York dopo la fine del campionato, nel quale nelle scorse settimane ha avuto anche occasione di incontrare di nuovo dal vivo il presidente Rocco Commisso. Come mostrato da una foto pubblicata sui social, il dirigente della Fiorentina si è fatto immortalare con il ViolaClub New York a Brooklyn, con lo skyline della Grande Mela sullo sfondo. Ecco l'immagine: