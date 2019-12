FOTO ACF, I migliori scatti dalla mattinata al Meyer

La Fiorentina continua a testimoniare in prima linea quando si tratta di eventi cittadini, specialmente quelli a scopo benefico. Ecco perché questa mattina una nutrita rappresentanza del club, capeggiata da Commisso e moglie e composta da dirigenti (Barone, Antognoni), rappresentanti della squadra maschile (Montella, Chiesa, Dalbert e Lirola) e di quella femminile (il tecnico Cincotta, Guagni, Parisi e Mauro), si è recata all'Ospedale Pediatrico Meyer per regalare qualche istante di gioia ai bambini ricoverati nella struttura. Nonostante per volontà della società l'evento sia stato inteso ed organizzato in maniera riservata, per permettere la privatezza di certi momenti, il club ha comunque pubblicato i migliori scatti della mattinata sul proprio profilo Facebook. Eccoli.

