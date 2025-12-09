Flop 11 alla 14 giornata di Serie A: la new entry è Pablo Marì
Come di consueto, terminata anche la 14 giornata di Serie A, arriva la Flop 11, con le medie voto di TuttoMercatoWeb.com. Rispetto alla scorsa c'è una sola novità, quella di Pablo Marì, che va a sostituire Abdoulaye Ndiaye del Parma. Questo rende ancora più pesante la presenza viola in questo speciale undici. Ecco la formazione completa:
Portiere: Yann Sommer (Inter) 5.79
Difensori: Dodo (Fiorentina) 5.43, Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59, Pablo Mari (Fiorentina) 5.60, Nuno Tavares (Lazio) 5.50
Centrocampisti: Marius Marin (Pisa) 5.50, Cher Ndour (Fiorentina) 5.31, Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.41, Matteo Tramoni (Pisa) 5.55
Attaccanti: Jonathan David (Juventus) 5.28, Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56
