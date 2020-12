FLACHI, Vlahovic in crescita: gli arrivano pochi palloni

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così della gara di stasera tra Fiorentina e Genoa: "Il tridente formato da Callejon, Ribery e Vlahovic mi piace. Il serbo in queste ultime gare l'ho visto diverso, si è dannato l'anima. Secondo me a questa squadra sta mancando la qualità del centrocampo che ti può permettere di creare azioni pericolosi. Ho notato che agli attaccanti arrivanto pochi palloni da gol. Anche Castrovilli in queste ultime gare è mancato un po' di qualità. Vista da fuori sembra una rosa forte, forse il problema è mentale".