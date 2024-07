FIRENZE, Il 29 settembre torna "Corri la Vita"

FirenzeViola.it

E’ stata presentata questa mattina all’Hotel Portrait di Milano la ventiduesima edizione di Corri la Vita, manifestazione benefica nata, cresciuta e sviluppatasi a Firenze ma capace di coinvolgere persone in tutto il Paese e oltre nel nome della lotta del tumore al seno. Una manifestazione “mondiale” perché il suo primo testimonial 2024 è un signore del rock, ovvero Micheal Stipe, indimenticato leader dei Rem che si va ad aggiungere ai quasi 700 testimonial avuti da Corri La Vita in questi anni. (Presente in sala anche Saturnino, noto bassista di Jovanotti ndr)

L’evento si svolgerà il prossimo 29 settembre con la consueta partenza dal polmone verde di Firenze, il parco delle Cascine e arrivo alla Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria. La presentazione dell’evento benefico che nell’ultima edizione ha visto oltre 37mila partecipanti è stata aperta dall’Assessore alla Cultura del comune di Milano, già assessore anche a Firenze, Tommaso Sacchi: “C’è una adesione contagiosa a una manifestazione che è esempio straordinario di forza e tenacia. Una esperienza fiorentina di cui si parla in tutta Italia”.

Corri la Vita, nata nel 2003 dall’iniziativa di Bona Frescobaldi ha raccolto oltre otto milioni aiutando più di 500 mila donne colpite dal tumore al seno. I partecipanti come ogni anno potranno contribuire acquistando una delle 37mila magliette firmate Ferragamo, quest’anno del colore Green Forest, con una donazione minima di 10 euro. Inoltre online, nel caso uno non potesse recarsi nei punti di distribuzione, sarà possibile accaparrarsi l’ambito simbolo della manifestazione che poi verrà recapitato gratuitamente in tutto il paese grazie a BRT.

Durante la manifestazione di domenica 29 Settembre i partecipanti potranno scegliere due percorsi diversificati per gradi di difficoltà. Uno da undici chilometri dedicato agli amanti della corsa, mentre uno di sei per chi vorrà immergersi nelle mete culturali che Corri la Vita riesce ad aprire. Infatti, come sottolineato dal responsabile organizzativo Neri Torrigiani: “La maglia di Corri la Vita è più di un indumento, è un passpartout. Ti permette di entrare in decine di mete culturali diverse e creare il proprio itinerario della Città”. Chi sarà presente a Firenze potrà visitare alcuni dei luoghi più belli della città come il Museo Ferragamo, il Museo degli Innocenti, l’Osservatorio astrofisico di Arcetri, il complesso di Santa Croce, La Specola, Palazzo Medici Riccardi, lo Stibbert e tanti altri, fra cui la mostra a Palazzo Strozzi dedicata a Helen Frankenthaler.

Corri la Vita è un evento che esporta fiorentinità e lo dimostra il testimonial grafico di questa edizione, ovvero la statua equestre di Cosimo I del Giambologna, appena restaurata. A sottolinearlo anche Leonardo Ferragamo definendo Corri la Vita come “Eccellenza Fiorentina”. Sin da venerdi 27, inoltre, sarà possibile effettuare una mammografia presso l’unità mobile di Ispro situata in Piazza della Repubblica dove l’organizzazione creerà il “Villaggio della Salute”. Luogo dove oltre ai test medici si potranno seguire lezioni di ginnastica e pilates, dialogare con nutrizionisti e anche ritirare le ultime magliette disponibili. Tutto è quindi pronto a un’altra edizione di Corri la Vita che non vuole però fermarsi ai confini della città gigliata, infatti la stessa presidente Eleonora Frescobaldi ha risposto sull’eventualità di “esportare” l’evento anche a Milano: “Sarebbe un sogno bellissimo, non è escluso possa avvenire, intanto abbiamo fatto la presentazione