FIORENTINA, Rettifica sull'editoriale di oggi

In merito all'editoriale di oggi, 3 giugno 2022, di Stefano Prizio dal titolo "Ad oggi la Fiorentina non ha una certezza una, i numeri diamoli per bene", riceviamo e pubblichiamo una rettifica da parte di ACF Fiorentina su alcuni dati riportati (che, per completezza, alleghiamo scusandoci con i nostri lettori e con la società viola per le informazioni erronee):

"Nel tentativo di ricostruire i ricavi di questa Società, si indica il dato di Euro 132,8 milioni quale fatturato di Fiorentina al 30 giugno 2021 al netto delle plusvalenze.

Tale ricostruzione, tuttavia, non è esatta in quanto non tiene conto del fatto che nei ricavi della stagione 2020-2021 è considerato anche l'importo conferito a Fiorentina da parte di Mediacom a titolo di sponsorizzazione e che, come indicato nello stesso bilancio ufficiale di Fiorentina, nei ricavi delia stagione sportiva 2020-2021 sono considerati anche i ricavi relativi agli ultimi mesi della stagione sportiva 2019-2020, giocata nei mesi di luglio e agosto 2020 causa Covid-19, e quindi inseriti nel bilancio successivo.

Eliminate le predette voci dal bilancio preso da riferimento nel Vs. articolo, 75 milioni risulta quale importo effettivamente fatturato da Fiorentina al 30 giugno 2021.

Scrivere quindi che questa Società riferirebbe delle cifre non corrette sui propri ricavati "per tentare di far finta di essere poveri, volendo passare per un club che malgrado 75-80 milioni di fatturato spende cifre importanti sul mercato”, come sopra argomentato, è un’informazione che non rispecchia la verità volta a enfatizzare che vi sarebbe un qualche interesse di Fiorentina nel non correttamente rappresentare la propria situazione finanziaria e che, come tale, lede l’immagine di Fiorentina.

Va da sé che tale circostanza non può essere accettata da questa Società, la quale, come noto, si è fatta portatrice di progetti volti a incrementare e introdurre sistemi che possano garantire la trasparenza nel sistema calcio".