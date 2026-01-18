Fiorentina Primavera, minuto di silenzio anche se oggi non scende in campo

Continuano gli omaggi per Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella giornata di ieri. Al Viola Park, sono stati effettuati minuti di silenzio per tutte le partite del settore giovanile andate in scena stamani, e anche la Primavera, pur non scendendo in campo per un incontro ufficiale, ha ossservato un minuto di silenzio prima della seduta di allenamento agli ordini di Daniele Galloppa, per ricordare il Presidente Commisso. Questa l'immagine condivisa dalla stessa Fiorentina: