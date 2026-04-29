Dall'Inghilterra, primo sondaggio del Chelsea per Andoni Iraola
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Il Chelsea inizia a pianificare la prossima stagione e si guarda intorno per individuare il futuro allenatore. Dopo l’esonero di Liam Rosenior, arrivato a meno di quattro mesi dal suo arrivo, il club londinese ha avviato contatti preliminari con l’entourage di Andoni Iraola, protagonista di un’ottima esperienza al Bournemouth (che lascerà ufficialmente a fine stagione ed accostato anche alla Fiorentina. Secondo quanto riferito da Football.London, si è trattato di un primo sondaggio utile a comprendere la disponibilità del tecnico spagnolo in vista dell’estate.
Iraola al momento, però, ha preferito non commentare le indiscrezioni su un possibile approdo a Stamford Bridge.
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