Verso Fiorentina-Como, domani alle 14.30 Vanoli parlerà in conferenza stampa
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La Fiorentina ha reso noto, attraverso i propri canali ufficiali, l'orario della conferenza stampa di mister Paolo Vanoli in vista della sfida di campionato contro il Como, in programma per domenica alle 15.00. Il tecnico viola incontrerà i giornalisti al Viola Park per presentare la gara e fare il punto della situazione alla vigilia del match. Questa la nota ufficiale del club viola in merito:
"ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina - Como".
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