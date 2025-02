Fiorentina-Genoa, solo tre vittorie per i rossoblu al Franchi: curiosità e statistiche sulla gara

Queste alcune statistiche e curiosità verso Fiorentina-Genoa, gara in programma domani alle 15 al Franchi, raccolte da Tuttomercatoweb.com:

Dovesse scapparci la vittoria oppure il segno X, la Fiorentina conquisterebbe il 50esimo risultato casalingo positivo contro il Genoa in Serie A. Perché a oggi conta 31 successi e 18 pareggi, per un totale di 49 match a punti.

Fra l’altro sui 53 in totale disputati. Contagiando, quindi, anche quelli in cadetteria.

Dallo 0-0 alla 30esima del 1977-1978, poi, i Gigliati hanno aperta una striscia OK al Franchi arrivata a quota 26 scontri diretti (12V – 14X con 43GF e 21GS). Anche se il punteggio più ricorrente di questo periodo è, stranamente, quello ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, comparso in 7 occasioni (praticamente 1 match ogni 4 giocati).

E l’ultimo segno 2 in schedina?

Roba del marzo 1977, 2-1 con marcatori Pruzzo al 67’, Casarsa su rigore al 68’, Arcoleo all’80’.

Si tratta del più lungo digiuno rossoblù in Toscana. Ma non è tutto!

Se gettiamo uno sguardo anche ai Genoa-Fiorentina ci accorgiamo che i toscani dagli ultimi 8 incroci hanno raccolto 4 successi e altrettanti pari.

Come arrivano a questa sfida i due club?

Fiorentina a quota 36 punti (10V – 6X – 5P con 35GF e 22GS), 18 dei quali fatti al Franchi (5V – 3X – 2P con 17GF e 12GS). Genoa sopra la zona calda a 26 (6V – 8X – 8P con 20GF e 30GS), di cui 14 fatti lontano dal Ferraris (4V – 2X – 4P con 8GF e 14GS).

Dalle varie statistiche ne segnaliamo una proveniente dalla classifica perpetua di Serie A con la formula del girone unico: Vecchio Balordo che annovera 1.199 gare positive (604 vittorie più 595 pareggi).

Volendo chiosare in otto parole… viola che possono fare 50 e rossoblù 1.200.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

31 vittorie Fiorentina

19 pareggi

3 vittorie Genoa

106 gol fatti Fiorentina

45 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A FIRENZE IN CAMPIONATO

Fiorentina-Genoa 2-2, 20° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE IN CAMPIONATO

Fiorentina-Genoa 1-1, 32° giornata 2023/2024