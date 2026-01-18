Fiorentina: domani allenamento al Viola Park. Martedì squadra a riposo

Dopo il convincente successo del Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, raggiunto grazie alle reti di Rolando Mandragora e Roberto Piccoli, la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park nella giornata di domani, cosa che non accadrà martedì, infatti lo staff di Vanoli e il tecnico stesso hanno deciso di lasciare la squadra a riposo.