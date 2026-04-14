Fiorentina-Crystal Palace, domani alle 12:30 la conferenza stampa di mister Vanoli

Fiorentina-Crystal Palace, domani alle 12:30 la conferenza stampa di mister VanoliFirenzeViola.it
Oggi alle 12:34News
di Redazione FV

La Fiorentina ha comunicato in via ufficiale gli orari degli appuntamenti per la giornata di vigilia di Conference League di domani. La giornata si aprirà alle 12:30 al Viola Park con la conferenza stampa di presentazione del quarto di finale di ritorno contro il Crystal Palace da parte di mister Paolo Vanoli, e proseguirà alle ore 15:30 con la rifinitura della squadra viola che potrete seguire in diretta su Radio FirenzeViola.

Per quanto riguarda invece gli ospiti la rifinitura verrà svolta alle 12:30 a Londra, mentre la conferenza stampa di Glasner andrà in scena alle 19:45 al Viola Park. Questo il quadro completo della giornata di domani: