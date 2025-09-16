Fiorentina-Como, da stamani in vendita i biglietti per la gara di domenica
Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina dichiara aperta la vendita dei biglietti per la gara col Como, in programma domenica allo stadio Franchi con calcio d'inizio fissato per le ore 18. I tagliandi sono acquistabili da stamattina, come si evince dal comunicato emesso dal club:
"Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della 4° giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma il 21/09/2025 h 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:
APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:
Biglietti in vendita dalle ore 10:00 del 16/09/2025.
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:
Vendita residenti in Provincia di Como
La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Como è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva COMO 1907.
Acquisto biglietti settori locali
Necessario che ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, sia in possesso di InViola Premium Card, ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.
*Se non hai la InViola Premium Card clicca QUI per sottoscriverla.
Per i residenti nella Regione Toscana e per i cittadini stranieri residenti all’estero sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it)
ACQUISTO SETTORE OSPITI
Settore Ospiti (Curva Esterna CE1)
La vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti.
*In attesa di eventuali ulteriori limitazioni da parte delle autorità competenti
TARIFFE DISPONIBILI:
Tariffa Intero: Tariffa senza obbligo di tessera disponibile anche online solo in Tribuna Vip , Tribuna d’Onore e Poltronissima, per gli altri settori locali attiva esclusivamente per i residenti in Toscana o per i cittadini stranieri residenti all’estero tramite il Fiorentina Point. In Curva Ferrovia disponibile soltanto dal 19/09/2025 ore 15:00. Il giorno gara sarà attiva la tariffa Intero Matchday.
Promo Generazione Viola: tariffa promozionale attiva in tutti i settori locali, dedicata ai possessori di InViola Premium Card.
Ridotto Under 14: attivo per tutti i nati dal 01/01/2012, disponibile senza obbligo di InViola Premium Card, esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/abbonamento.
Omaggio Under 14: Tariffa disponibile nel settore di Maratona Centrale, disponibile fino al 19/09/2025 ore 15:00, online e presso Fiorentina Point. Tariffa senza obbligo di tessera InViola Premium Card; è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2012 e l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Promo Generazione Viola o a tariffa Intero/Intero Matchday. Disponibile, con le medesime modalità anche per gli abbonati di Maratona Centrale inserendo il proprio numero di tessera.
Ridotto Under 4: a disponibilità limitata, richiedibile esclusivamente presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it) e riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2022 esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/abbonamento.
CAMBIO NOMINATIVO:
Abbonamenti 25/26 Consentito (si ricorda che i cambi disponibili sono un totale di 5 durante la stagione).
Biglietti Non consentito.
ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i tagliandi solo attraverso i canali ufficiali per evitare frodi o problematiche legate a rivendite non autorizzate".
