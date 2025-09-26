Fiorentina-Como come Atalanta-Milan? Pioli: "No, ci sono troppe cose differenti"

Il momento in casa Fiorentina non è dei migliori, l'avvio in campionato ha portato appena due punti in quattro partite, e proprio per questo oggi, nella conferenza stampa di avvicinamento di Pisa-Fiorentina, a Stefano Pioli è stato chiesto di un parallelismo tra l'ultima sconfitta in casa dei viola contro il Como e la sconfitta in campionato ai tempi del Milan per 5-0 contro l'Atalanta, momento che ha poi dato il via al ciclo rossonero vincente dell'attuale tecnico gigliato. Pioli sul tema ha risposto così: "Ci sono troppe cose differenti, quella fu l'ultima gara prima della pausa Covid e del mercato dove arrivarono Saelemaekers, Ibra e Kjaer.

Quella di domenica sarà una partita dove lottare sulle seconde palle sarà importante. Sarà una partita molto tesa per tutte e due le squadre e andrà saputa preparare in testa e nel cuore".