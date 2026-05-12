Fiorentina, che fare con i prestiti? Da Rugani a Harrison: ecco la situazione

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Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui giocatori in prestito alla Fiorentina e sui loro riscatti. Detto che Brescianini e Fabbian saranno riscattati anche per via della clausola che lo prevedeva in caso di salvezza, diverso è il discorso per Daniele Rugani, che oltre alla permanenza in Serie A deve accumulare anche 5 presenze da almeno 45 minuti ciascuna. La sua situazione potrebbe anche essere discussa al termine della stagione con la Juventus, visto che la cifra fissata per il riscatto di 2 milioni è alla portata.

Per quanto riguarda invece Solomon e Harrison, per i quali le cifre del riscatto sono decisamente più impegnative, sono in corso delle valutazioni. Le condizioni fisiche dell'israeliano e le prove messe in mostra dall'inglese stanno infatti spingendo la società a orientarsi verso un no al riscatto.