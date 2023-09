FIORENTINA, Bilancio positivo contro la Dea. I dati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Partenza col botto e ultima totalmente da dimenticare". Scrive così TuttoMercatoWeb per descirvere l'inizo di stagione della Fiorentina. Prima di questa giornata la squadra di Italiano aveva, in solitaria, la peggior difesa del campionato con sette gol subiti in tre partite e ovviamente zero clean sheet (gare chiuse senza prendere reti).

L'Atalanta dal canto suo ha vinto una delle due partite in trasferta fin qui giocate e ha chiuso due gare su tre senza prendere gol. Qualora rimanesse con la propria porta imbattuta anche in questo match, raggiungerebbe l'Inter nella graduatoria dei clean sheet (milanesi per ora in testa con 3).

A Firenze la tradizione parla a favore della Fiorentina anche piuttosto nettamente. Sono 10 le vittorie nerazzurre in terra toscana in 64 partite di campionato tra Serie A e Serie B. Mentre quelle viola sono ben 38. Senza contare i gol segnati con i gigliati che sono arrivati a quota 114, contro i 44 degli ospiti (0,68 rete a gara, la media realizzativa dell'Atalanta).

Benché siano passate pochissime giornate dall'inizio del campionato possiamo sottolineare il fatto che sia gigliati che orobici siano riusciti a mandare a segno cinque realizzatori diversi. E' questo, quello dei tanti marcatori diversi, uno dei tratti distintivi sia della Fiorentina di Italiano che dell'Atalanta di Gasperini nelle ultime stagioni.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

64 incontri disputati

38 vittorie Fiorentina

16 pareggi

10 vittorie Atalanta

114 gol fatti Fiorentina

44 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Atalanta 3-0, 7° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2022/2023 Serie A Fiorentina vs Atalanta 1-1, 30° giornata