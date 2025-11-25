Social Commisso compie 76 anni, gli auguri del figlio: "Ti auguro tanti anni di salute e felicità"

Rocco Commisso compie oggi 76 anni e attraverso i propri canali social il figlio Giuseppe ha voluto mandare un messaggio di auguri al presidente della Fiorentina. Ecco le parole dedicate al padre sul suo account instagram: "Oggi celebriamo te — un uomo la cui determinazione, compassione e visione hanno toccato innumerevoli vite. Dalla costruzione di Mediacom, trasformata in un’azienda capace di connettere comunità in tutta l’America, alla rinascita dell’ACF Fiorentina con passione, impegno e cuore, il tuo impatto abbraccia sia il mondo degli affari che quello dello sport in un modo che pochi riescono a raggiungere. La tua realizzazione del Rocco B. Commisso Viola Park, uno dei migliori centri sportivi d’Europa, rimane un simbolo duraturo della tua dedizione al club e al futuro di questo sport.

Non hai mai semplicemente costruito un’azienda o ricoperto un ruolo — hai sollevato le persone, dato speranza agli studenti, rafforzato squadre e trovato sempre il tempo per la famiglia. La tua leadership è sempre stata radicata nell’umiltà, nella generosità e nel sincero desiderio di migliorare la vita degli altri. Papà, sono così orgoglioso di essere tuo figlio. Grazie per la forza che hai dimostrato, per la saggezza che continui a condividere e per tutti i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto — con molti altri ancora davanti a noi. Non ne fanno più persone come te! E dopo aver festeggiato 50 anni di matrimonio con la mamma questo ottobre, continui a mostrarci cosa significano davvero impegno, lealtà e amore. In questo giorno speciale, ti auguro tanti anni ancora pieni di salute e felicità. Meriti tutta la gioia che questo mondo ha da offrire. Ti voglio bene, sempre".