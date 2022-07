FIORE-GALATASARAY, Le info e i costi sui biglietti

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che al seguente link sarà possibile acquistare i biglietti per l'amichevole contro il Galatasaray in programma domenica 31 luglio alle ore 18:00 presso l' Untersberg Arena di Grodig: i prezzi, come si può vedere dal link del portale Ticketorganizer.eu suggerito dal club viola, varieranno tra i 20 euro (costo intero) ai 15 (costo ridotto per i bambini). Per avere altri dettagli sui biglietti per il match di dopodomani CLICCA QUI.