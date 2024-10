FIO-MILAN, Biglietti quasi esauriti: il Franchi è sold out

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono più biglietti disponibili per Fiorentina-Milan (se non nei settori di Tribuna d'onore e Vip). Come annuncia la società viola sui propri canali social, il Franchi è sold out per la gara di domenica sera contro i rossoneri, in programma alle 20:45. Una cornice di pubblico sarà quindi delle migliori, se pur in uno stadio contingentato dai lavori di restyling. Questo il post della Fiorentina: