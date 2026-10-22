"Bivio Florentia": la Rari Nantes presenta oggi la nuova stagione

Si è svolta questa mattina a Firenze la conferenza stampa “Bivio Florentia”, organizzata dalla Rari Nantes Florentia per fare il punto sul futuro della storica società sportiva fiorentina. All’incontro ha partecipato anche l’assessora comunale allo sport Letizia Perini.

Fondata nel 1903, la Florentia è una delle realtà storiche dello sport cittadino e nazionale. Nel corso della sua storia ha conquistato nove scudetti nella pallanuoto e oltre cento titoli nazionali tra nuoto e tuffi. Oggi conta 686 atleti tesserati e gestisce sette impianti comunali, con attività che coinvolgono migliaia di cittadini. Al termine dell’incontro, il presidente Andrea Pieri ha lanciato l’allarme sulle difficoltà economiche legate soprattutto ai rincari energetici, chiedendo un intervento urgente delle istituzioni. Senza risposte concrete, la società non esclude un ridimensionamento delle attività, tagli al personale e la possibile chiusura di alcune piscine. La Florentia conta attualmente 33 dipendenti e 392 collaboratori e serve ogni anno tra le 25mila e le 30mila persone.