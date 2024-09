FIGC, Mangini rieletto presidente comitato regionale

NOTIZIE DI FV COMMISSO, IL PRESIDENTE È TORNATO: TUTTI GLI IMPEGNI La giornata appena conclusa ha visto il ritorno a Firenze del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, sbarcato in mattinata a Roma e arrivato verso l'ora di pranzo al Viola Park per salutare Raffaele Palladino - conosciuto dal vivo per la prima volta - e dare... La giornata appena conclusa ha visto il ritorno a Firenze del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, sbarcato in mattinata a Roma e arrivato verso l'ora di pranzo al Viola Park per salutare Raffaele Palladino - conosciuto dal vivo per la prima volta - e dare...